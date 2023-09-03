Фаворит Пугачевой Савин раскрыл реальные отношения певицы с Галкиным

31 августа 2023 года умерла советская и российская актриса Людмила Мелешко. Дебютировала артистка на экранах в 1981 году. Она снялась в эпизодической
Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом) сообщил, что он еще выступит в Казахстане. Недавно концерт комика в РК отменили, до этого стало известно,
Андрей Малахов рассказал о трагедии авторов композиции «Тишины хочу», братьях Александре и Михаиле Степановых, основавших группу «Антиреспект».
В рамках кинофестиваля «Волгоградский Факел» Оксана Сташенко высказалась об украинских актерах Роговцевой, Талашко, Бенюке. Об этом сообщает «АиФ».
Портал "Утро.ру" рассказал, что ждет Иосифа Пригожина после его резонансного увольнения. Недавно продюсер решил попробовать себя в новом амплуа. Он
Максим Галкин* (признан иноагентом) в своих соцсетях рассказал подписчикам, что они с женой Аллой Пугачевой уже вернулись домой на в Израиле. Также