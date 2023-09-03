Фаворит Пугачевой Савин раскрыл реальные отношения певицы с Галкиным

Сергей Савин рассказал Аиф, что он тесно общался с Аллой Пугачевой до того, как она покинула РФ. По словам композитора, в 2011 году он принимал участие в шоу на канала «Россия», где судьей была Примадонна. Как говорит певец, она уделяла ему повышенное внимание:

«Старалась вдвоем уединиться со мной и послушать треки, но понимал, что ей хочется побыть наедине».

Также фаворит Пугачевой Савин раскрыл реальные отношения певицы с молодым мужем.

«Я был поражен, какие у них на самом деле отношения. На людях она его звала "Максюша", он ее "Аллуся". Но, когда приезжал к ним в гости в замок, у них было формальное общение, без уси-пуси. Он звал ее Аллой Борисовной, а она его – Максимом. Обсуждали очередные пиар-акции, которые нужно устроить ради внимания. Пугачева тяжело переживала, что популярность ее начала падать, она продумывала, как можно подогреть к себе интерес публики. Мне после одного дня общения с "парой" стало понятно, что их "роман" - проект, а симпатизирует она как мужчине мне», - заявил Савин.



