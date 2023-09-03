Yandex.RTB

Хозяйки назвали лучшее средство от пищевой моли: навсегда улетит

Image 16+
Хозяйки назвали лучшее средство от пищевой моли: навсегда улетит
В России
Фото из открытых источников

Рассказываем, как можно избавиться от пищевой моли, причем сделать это простыми, дешевыми народными средствами и всего за один раз, чтобы моль навсегда улетела из домаИсточник фото: коллаж издания Информинг.руОт появления пищевой моли никто не застрахован. Ее можно легко принести из магазина с зараженными продуктами. Мы выяснили, какое эффективное средство рекомендуют опытные хозяйки.

Как найти гнездо моли - советы

Прежде всего нужно понять, где моль устроила уютный дом и окукливаются личинки. Проверьте темные места - плинтусы, углы шкафов хлебницу и перейдите к ревизии круп. Если увидите едва заметную паутинку, это и есть личинки, которые превратятся в прожорливых особей.

Что помогает лучше всего от пищевой моли - рецепты

Рекомендуют действенные средства от пищевой моли. Они быстро прогонять гостя из кухни и сделают так, чтобы он не вернулся:

1. В емкость с крупами положите по 2 дольки чеснока;

2. Разведите уксус с водой 1:1 и вымойте все шкафчики;

3. Разложите лаванду, лавровый лист и табак по шкафчикам.


Кроме того, все зараженные крупы нужно выбросить на мусорку, а уцелевшие крупы пересыпать в стеклянные банки либо пластиковые бутылки.


Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Хозяйки назвали лучшее средство от пищевой моли: навсегда улетит

Сегодня, 12:23

Что закрывают на зиму в сентябре: лучшая осенняя сезонная консервация

Сегодня, 12:15

Чем обработать осенью сад: для защиты от вредителей и заболеваний

Сегодня, 12:14

На карту Сбербанка по 10 000 рублей: кто получит новое пособие от ПФР в сентябре 2023

Вчера, 09:57

Самойлов день празднуют православные 2 сентября: что за праздник, приметы

Вчера, 09:47

Из-за сильных ливней в Екатеринбурге начали тонуть автомобили

1-09-2023, 19:13

Военкор Сапоньков об атаке на «Кресты» в Пскове: За одну ночь сгорело 20 млрд

1-09-2023, 15:23

Провидица из старообрядцев предсказала будущее России и исход СВО

1-09-2023, 09:06

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2023 года

31-08-2023, 12:08

День Донской иконы Божией Матери 1 сентября 2023: о чем просить и чего нельзя делать

31-08-2023, 11:58

Жив или нет: Grey Zone опубликовал видео с Пригожиным из Африки

31-08-2023, 09:48

Baza: В Калининграде конюх похитил 16-летнюю наездницу и пытался вывести в Узбекистан

31-08-2023, 08:14

Автомобилистов РФ хотят обязать сообщать о продаже машины в ГИБДД

30-08-2023, 22:06

МК: в Санкт-Петербурге устроили запутанный спектакль с похоронами Евгения Пригожина

30-08-2023, 21:46

Контрактник из Москвы пожаловался в полицию, что ему дали фальшивую копию контракта

30-08-2023, 20:13

Грузия полностью закрыла ввоз автомобилей в Россию раньше срока — Autonews

30-08-2023, 19:27

Эксперты: Украина атаковала аэродром в Пскове, откуда шла переброска десантников в Работино

30-08-2023, 10:23

Появились первые фотографии могилы Пригожина

30-08-2023, 10:10

Водителям в РФ рассказали, как их жизнь изменится с 1 сентября 2023

30-08-2023, 09:02

Стало известно, когда запустят движение по новой эстакаде возле концерна «Калина»

29-08-2023, 11:15

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом стоимостью до 900 тысяч рублей
  • 1-09-2023, 15:58

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом стоимостью до 900 тысяч рублей

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом, которые можно приобрести в России до 900 тысяч рублей. На первом месте оказался лифтбэк Skoda Octavia

SCMP: Ученые из Китая приблизились к созданию «искусственного Солнца»
  • 1-09-2023, 08:27

SCMP: Ученые из Китая приблизились к созданию «искусственного Солнца»

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) сделала прогресс в развитии управляемой реакции ядерного синтеза, более известного как

Из-за сильных ливней в Екатеринбурге начали тонуть автомобили
  • 1-09-2023, 19:13

Из-за сильных ливней в Екатеринбурге начали тонуть автомобили

Екатеринбург пострадал от медленного циклона, который пришел на Урал с севера. По информации Уральского гидрометцентра, за последние дни на

Стало известно, почему одни курильщики умирают от рака, а другие даже не заболевают
  • 31-08-2023, 20:29

Стало известно, почему одни курильщики умирают от рака, а другие даже не заболевают

Ученые выяснили, почему одни курильщики умирают от рака, а другие даже не заболевают. Как оказалось, генетика влияет на риск развития опухоли легких.

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань
  • Вчера, 20:51

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань

Медики из Mayo Clinic — Rochester (США) в результате изучения обнаружили, что бактерии Eggerthella lenta могут оказывать влияние на иммунную систему

Военкор Сапоньков об атаке на «Кресты» в Пскове: За одну ночь сгорело 20 млрд
  • 1-09-2023, 15:23

Военкор Сапоньков об атаке на «Кресты» в Пскове: За одну ночь сгорело 20 млрд

Атака украинских беспилотников по аэродрому «Кресты» была совершена в ночь на 30 августа. На календаре уже 1 сентября, но Минобороны РФ не сочло