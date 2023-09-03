Хозяйки назвали лучшее средство от пищевой моли: навсегда улетит

Рассказываем, как можно избавиться от пищевой моли, причем сделать это простыми, дешевыми народными средствами и всего за один раз, чтобы моль навсегда улетела из дома От появления пищевой моли никто не застрахован. Ее можно легко принести из магазина с зараженными продуктами. Мы выяснили, какое эффективное средство рекомендуют опытные хозяйки.

Как найти гнездо моли - советы

Прежде всего нужно понять, где моль устроила уютный дом и окукливаются личинки. Проверьте темные места - плинтусы, углы шкафов хлебницу и перейдите к ревизии круп. Если увидите едва заметную паутинку, это и есть личинки, которые превратятся в прожорливых особей.

Что помогает лучше всего от пищевой моли - рецепты

Рекомендуют действенные средства от пищевой моли. Они быстро прогонять гостя из кухни и сделают так, чтобы он не вернулся:

1. В емкость с крупами положите по 2 дольки чеснока;

2. Разведите уксус с водой 1:1 и вымойте все шкафчики;

3. Разложите лаванду, лавровый лист и табак по шкафчикам.





Кроме того, все зараженные крупы нужно выбросить на мусорку, а уцелевшие крупы пересыпать в стеклянные банки либо пластиковые бутылки.



