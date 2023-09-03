Издание «АвтоВзгляд» рассказало, почему нельзя покупать гибридные автомашины

Далеко не все разделяют восторг по поводу гибридных авто. Как пишет издание «АвтоВзгляд», первые негативные мнения о таких машинах появились еще 12 лет назад от немецкой конструкторской школы. Руководитель Audi отметил, что это тупиковая ветвь в автомобилестроении.

Один из основных плюсов гибридов - экономичность, то есть 3,5 л и даже 1,5 литра на «сотню». Однако авто не получает достаточно энергии от горючего, что делает от розетки. Но в крупных городах РФ немного зарядных станций, да и далеко не все хотят возиться с проводами.

Еще одним преимуществом гибрида является высокая КПД силовой установки. Однако прибавка энергии не всегда полезна. К примеру, в пробке от нее толку нет. АКБ в данном случае разряжается быстрее, поэтому гибрид превращается в стандартное авто с худшей динамикой.

А еще такие машины капризные. Гибридный автомобиль легко «убить» на бездорожье, но восстанавливать намного дороже. К тому же, машина фонит, как электричка, в связи с чем некоторые автолюбители называют ее «чернобылем на колесах».