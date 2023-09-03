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Когда копать картошку в сентябре: советы и дни по лунному календарю

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Когда копать картошку в сентябре: советы и дни по лунному календарю
В России
Фото из открытых источников

Как правильно копать картофель, а также какие дни выбрать для того, чтобы не потерять урожай - узнайте в материале ИНФОРМИНГ.

Источник фото: архив редакции 

Все огородники копают картошку в разное время. Зависит это от сорта, погоды. Зачастую урожай собирают в начале сентября.


Когда собирать урожай картофеля - народные традиции


Источник фото: архив редакции


Август и сентябрь считается самым удачным для сбора урожая. К этому времени все клубни возьмут необходимые вещества из почвы. Чтобы понять, когда овощ можно копать, достаньте несколько клубней при помощи лопаты и посмотрите на них. Кожица картофеля должна быть плотной и не отставать от корнеплода. Также сама кама картошка должна легко отделятся от ботвы. Ботва посохла и пожелтела.
Если присутствуют данные признаки, можете выкапывать картофель. Не стоит думать о том, когда копать картошку если еще зеленая ботва, поскольку урожай будет собираться лишь во второй половине сентября


Когда копать картошку в сентябре по лунному календарю

Источник фото: архив редакции


Нумерологи и астрологи говорят, что лучше всего картошку копать с 1 по 5, с 7 по 12, с 15 по 21, с 23 по 26, с 29 по 30 сентября. Если будете учитывать данную информацию и правила, сможете порадоваться богатому и качественному урожаю на зиму.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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