Куда девать опавшие яблоки: превращаем сад и огород в безотходное производство

Можно ли применять опавшие яблоки в качестве удобрения и что с ними можно сделать в саду - узнайте в этом материале.

Нужно успеть собрать урожай до наступления холодов. Но порой урожая слишком много, яблоки и груши падают на землю. Нужно ли собирать опавшие плоды и что с ними сделать дальше.





Можно ли класть яблоки в компостную яму - правила и нюансы



Использовать фрукты в качестве удобрений - это хорошая идея. Так улучшается состояние грунта и повышается урожайность культур. Главное правило - нельзя класть в компостную яму плоды с дерева, которое болело из-за вредителей. Если это сделать, то можно заразить здоровые растения.



Можно ли закапывать опавшие яблоки под грядки

На месте, где будет грядка, следует сделать небольшую траншею. Затем можно спокойно уложить яблоки, а сверху засыпать перепревшим навозом. Затем кладут удобрения так, чтобы получился небольшой холмик.

В общем, яблоки можно закопать в саду. Для этого соберите плоды, отсортируйте, уберите сгнившие и заплесневелые. Измельчите, закопайте под плодовое дерево в приствольный круг. Сверху засыпать грунтом, можно добавить листья и навоз. Если дополнительно посыпать мочевиной, удастся предотвратить развитие грибков.

Если не хотите опавшие яблоки использовать в качестве удобрения, не поленитесь вывезти их с участка. Оставлять их нельзя, он будут через почву заражать здоровые деревья.



