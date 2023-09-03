Маркетолог Мосеев предрек дальнейшее повышение цен на авто в России

Рост цен на новые автомобили летом текущего года был немного смягчен утилизационным сбором, а также девальвацией рубля. Но, по заявлению Олега Мосеева, который является руководителем проекта "Автомаркетолог", уже в сентябре может произойти новое увеличение стоимости на автомобили.

Несмотря на существенное подорожание, спрос на машины в РФ остается стабильным. По информации Мосеева, подорожание авто не привело к снижению спроса, поскольку авторынок не насыщен полностью.

Однако взрывного роста тоже нет. Эксперт считает, что девальвация российской валюты непосредственно оказала воздействие на рынок, так как стимулировала желание автолюбителей приобрести транспортное средство, частично компенсируя рост цен. Особенно наблюдается дефицит на рынке седанов класса В и D.