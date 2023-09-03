По данным МВД РФ, которые за последние дни распространились в Сети, Лию Ахеджакову планирует проверить ведомство на дискредитацию армии России. Нужно сказать, что поводом для такого решения стало нахождение укринского флага в руках артистки на концерте в ФРГ.

Известно, что пожилая актриса свое участие в этом отрицает. Она говорит, что является жертвой недобросовестных действий некоторых поклонников.

«Что ннесете? С каким вышла флагом? Мне провокатор какой-то… подавали цветы, он мне сунул флаг. Это в Бремене было, на поклонах. Люди меня цветами засыпали», — возмутилась 85-летняя звезда.

Яна Поплавская решала прокомментироваьт сложившуюся неприятную ситуацию. Актрсиа призвала хейтерам не трогать старушку, а лучше ее оправить в психиатрическую больницу.