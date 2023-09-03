Равшана Куркова удивила стройной фигурой после родов на премьере фильма

1 сентября этого года в московском кинотеатре «Октябрь» проходил закрытый премьерный показ новой ленты «Я делаю шаг». Как сообщается, мероприятие посетило много публичных людей, среди которых была Равшана Куркова. 43-летняя актриса исполнила одну из главных ролей в фильме.

Нужно отметить, что примерно полгода назад артистка родила второго ребенка. Несмотря на все, знаменитость быстро вернулась к любимой работе. Кроме того, Равшана в короткие сроки восстановила свою фигуру и сейчас выглядит потрясающе.

На показ Куркова предпочла элегантное атласное платье. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками и белым прозрачным жакетом, украшенный цветами.