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Составлен ТОП-5 самых дешевых семиместных автомобилей в России в сентябре 2023 года

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Составлен ТОП-5 самых дешевых семиместных автомобилей в России в сентябре 2023 года
Автомобильные новости
Фото из открытых источников

Составлен ТОП-5 самых дешевых семиместных авто в России в сентябре 2023 года. Такие машины являются отличным решением для больших семей, хотя встречаются реже и стоят дороже. Однако можно найти новые авто менее чем за 3,5 млн рублей.

1. Открывает подборку Dongfeng 580 — единственный кроссовер компании Dongfeng в РФ. Семейное авто доступно в единственной комплектации Luxury. Цена вопроса - 2 290 000 рублей.

 

2. За 2 909 900 рублей можно стать обладателем семиместного Chery Tiggo 8 в базовой комплектации Prestig.

 

3. Еще один семиместный кроссовер на авторынке — это GAC GS8. Стоимость модели первого поколения - от 2 989 00, второй - от 3 499 000 рублей.

 

4.  Семиместный салон имеет Chery Tiggo 8 Pro. Авто с 1,6-литровым 186-сильным мотором и 7-ступенчатым «роботом» DCT7 обойдется от 3 369 900 рубле.

 

5. GAC GN8 является единственным минивэном, попавшим в подборку, он доступен за 3 399 000 рублей за базовое исполнение Luxe GE.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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