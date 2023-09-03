Умерла мать российской певицы Анастасии Людмила Салдадзе

31 августа 2023 года умерла советская и российская актриса Людмила Мелешко. Дебютировала артистка на экранах в 1981 году. Она снялась в эпизодической
Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом) сообщил, что он еще выступит в Казахстане. Недавно концерт комика в РК отменили, до этого стало известно,
В рамках кинофестиваля «Волгоградский Факел» Оксана Сташенко высказалась об украинских актерах Роговцевой, Талашко, Бенюке. Об этом сообщает «АиФ».
Александр Лымарев прославился на всю страну после выхода сериала «Солдаты». После этого артист снялся еще в нескольких фильмах и пропал. Актер
Портал "Утро.ру" рассказал, что ждет Иосифа Пригожина после его резонансного увольнения. Недавно продюсер решил попробовать себя в новом амплуа. Он
Максим Галкин* (признан иноагентом) в своих соцсетях рассказал подписчикам, что они с женой Аллой Пугачевой уже вернулись домой на в Израиле. Также