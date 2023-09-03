Умерла мать российской певицы Анастасии Людмила Салдадзе

В семье певицы Анастасии случилась трагедия. Умерла ее мать Людмила Салдадзе. Заслуженный деятель искусств РСФСР скончалась в возрасте 83 года. Об этом сама артистка рассказала StarHit.

Причину смерти матери звезда не уточнила. Поэтому неизвестно от чего умерла женщина. Мать певицы родилась в Хабаровском крае и являлась режиссером. Она закончила ВГИК и работала в основном в документального кино.

За многолетнюю деятельность Салдадзе удостоили звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. За фильм «Твой дом» режиссер получила Государственную премию СССР, а также удостоилась Премии Всесоюзного кинофестиваля. За работу «Сердце в подарок» ее наградили дипломом жюри Всесоюзного фестиваля фильмов.