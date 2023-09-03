Yandex.RTB

Умерла мать российской певицы Анастасии Людмила Салдадзе

Image 16+
Умерла мать российской певицы Анастасии Людмила Салдадзе
Знаменитости
Фото из открытых источников

В семье певицы Анастасии случилась трагедия. Умерла ее мать Людмила Салдадзе. Заслуженный деятель искусств РСФСР скончалась в возрасте 83 года. Об этом сама артистка  рассказала StarHit.

Причину смерти матери звезда не уточнила. Поэтому неизвестно от чего умерла женщина. Мать певицы родилась в Хабаровском крае и являлась режиссером. Она закончила ВГИК и работала в основном в документального кино.

За многолетнюю деятельность Салдадзе удостоили звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. За фильм «Твой дом» режиссер получила Государственную премию СССР, а также удостоилась Премии Всесоюзного кинофестиваля. За работу «Сердце в подарок» ее наградили дипломом жюри Всесоюзного фестиваля фильмов.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Издание «АвтоВзгляд» рассказало, почему нельзя покупать гибридные автомашины

Сегодня, 08:54

Умерла мать российской певицы Анастасии Людмила Салдадзе

Сегодня, 08:40

Равшана Куркова удивила стройной фигурой после родов на премьере фильма

Сегодня, 08:33

Алексей Янин жив: информация о смерти актера оказалась ошибкой

Вчера, 22:05

«Ужасная судьба»: Малахов о трагедии исполнителей песни «Тишины хочу»

Вчера, 21:22

Собчак упрекнула Анатолия Белого за срыв гастролей «Ленкома» в Израиле

Вчера, 21:10

Мать актера Алексея Янина разрыдалась, сообщая о смерти своего сына

Вчера, 20:41

Шоумен РФ Максим Галкин пообещал триумфальное возвращение

Вчера, 18:40

Стала известна причина смерти актера Алексея Янина

Вчера, 18:32

Названо имя новой Примадонны России, так как Алла Пугачева сбежала из страны

Вчера, 18:23

Российский актер из «Солнцепека» Кирилл Ильин умер в 32 года

Вчера, 18:05

Умер солист Большого театра Максим Пастер в возрасте 47 лет

Вчера, 17:49

Колдун Влад Череватый показал, как заряжается перед встречей с соперниками

Вчера, 16:55

Комбат Ходаковский высказался о «чёрных воронках» и угрозе революции в России

Вчера, 16:50

Музыкант Евгений Маргулис признался, что иноагент Андрей Макаревич обижен на него

Вчера, 16:41

Муж Пугачевой показал, как проводит время с сыном на вилле в Израиле

Вчера, 10:25

Певец SHAMAN выступил в Крыму вместе с особенными детьми

Вчера, 09:13

Актер Юрий Чернов высказался об актере Талашко из фильма «В бой идут одни „старики“»

Вчера, 08:59

Дочь разведчиков-нелегалов лишь в 18 лет узнала, что она русская

Вчера, 08:46

56-летняя Сташенко высказалась об украинских актерах Роговцевой, Талашко и Бенюке

Вчера, 08:38

Умерла российская актриса из «Каменской» Людмила Мелешко
  • 1-09-2023, 19:24

Умерла российская актриса из «Каменской» Людмила Мелешко

31 августа 2023 года умерла советская и российская актриса Людмила Мелешко. Дебютировала артистка на экранах в 1981 году. Она снялась в эпизодической

Шоумен РФ Максим Галкин пообещал триумфальное возвращение
  • Вчера, 18:40

Шоумен РФ Максим Галкин пообещал триумфальное возвращение

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом) сообщил, что он еще выступит в Казахстане. Недавно концерт комика в РК отменили, до этого стало известно,

56-летняя Сташенко высказалась об украинских актерах Роговцевой, Талашко и Бенюке
  • Вчера, 08:38

56-летняя Сташенко высказалась об украинских актерах Роговцевой, Талашко и Бенюке

В рамках кинофестиваля «Волгоградский Факел» Оксана Сташенко высказалась об украинских актерах Роговцевой, Талашко, Бенюке. Об этом сообщает «АиФ».

News.ru рассказал, куда пропал звезда сериала «Солдаты» Александр Лымарев
  • 31-08-2023, 12:20

News.ru рассказал, куда пропал звезда сериала «Солдаты» Александр Лымарев

Александр Лымарев прославился на всю страну после выхода сериала «Солдаты». После этого артист снялся еще в нескольких фильмах и пропал. Актер

«Утро.ру»: Что ждет продюсера Иосифа Пригожина после резонансного увольнения с НТВ
  • 31-08-2023, 19:36

«Утро.ру»: Что ждет продюсера Иосифа Пригожина после резонансного увольнения с НТВ

Портал "Утро.ру" рассказал, что ждет Иосифа Пригожина после его резонансного увольнения. Недавно продюсер решил попробовать себя в новом амплуа. Он

Муж Пугачевой показал, как проводит время с сыном на вилле в Израиле
  • Вчера, 10:25

Муж Пугачевой показал, как проводит время с сыном на вилле в Израиле

Максим Галкин* (признан иноагентом) в своих соцсетях рассказал подписчикам, что они с женой Аллой Пугачевой уже вернулись домой на в Израиле. Также