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Актёр Артур Смольянинов* удивляется в эмиграции: "Не понимаю, почему я здесь?"

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Актёр Артур Смольянинов* удивляется в эмиграции: "Не понимаю, почему я здесь?"
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Фото из открытых источников

Артур Смольянинов* (признан иноагентом), известный российский актер, который уехал из РФ, выразил свое разочарование в эмиграции. Он, узнав о фестивалях и концертах, которые проходят в Москве, высказался в интервью YouTube-каналу "Говорящие головы".

"Просто не могу понять. Они там, проводят концерты, всё хорошо. А я здесь. Почему? Мне это действительно трудно понять. Это очень грустно для меня, вы даже не представляете, насколько", — сказал актер.

К слову, после того, как артист покинул РФ, он зарегистрировался в киноагентстве Латвии, где снялся всего в одной рекламе. В Риге Смольянинов* дублировал два фильма, но они так и не были выпущены.

Сейчас Артур стремится заняться музыкой и добиться успеха за рубежом, поскольку возвращаться в Россию в ближайшее время не планирует.

* Признан иностранным агентом по решению Миниюста РФ

Текст: Информационное агентство «Informing»

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