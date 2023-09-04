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Актер Стас Садальский поддержал Лию Ахеджакову после критики

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Актер Стас Садальский поддержал Лию Ахеджакову после критики
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Фото из открытых источников

Актер Станислав Садальский выразил поддержку Лии Ахеджаковой в связи с критикой и отсутствием поддержки со стороны коллег. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что находится на стороне Ахеджаковой, хотя их позиции могут различаться. По мнению Садальского, лишение ее лауреата Государственной премии Российской Федерации ролей в театре "Современник" является нелепостью. Стас утверждает, что актер не может существовать без театра и высказал недовольство по поводу решения исключить актрису из репертуара учреждения.

Также выразил сожаление по поводу того, что никто из актерского сообщества не выступает на защиту Лии Меджидовной. Он подчеркнул важность поддержки со стороны не только ее поклонников, но и общества в целом.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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