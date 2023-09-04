Американские ученые назвали простой способ прожить 90 лет и более

Исследование, проведенное специалистами Университета Сан-Диего, подтвердило важность поддержания нормального веса для продолжительности жизни. Ученые пришли к выводу, что здоровый вес, соответствующий индивидуальным параметрам каждого человека, является ключевым фактором для долгой жизни, даже более важным, чем правильное питание и физическая активность.

Исследование включало в себя анализ медицинских данных 54 437 человек разного возраста и пола, которые имели разный образ жизни. Главной целью было выявить связь между индексом массы тела (ИМТ) и продолжительностью жизни.

Результаты исследования показали, что у людей, у которых ИМТ находился в нормальных пределах к 60 годам, было значительно больше шансов дожить до глубокой старости, чем у тех, кто имел избыточный вес или был недостаточно плотным. Люди с соблюдением нормального веса имели меньшую нагрузку на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему, что помогало предотвратить развитие других заболеваний, независимо от причины ожирения. С другой стороны, чрезмерная худоба также вызывала проблемы со здоровьем из-за дефицита мышечной массы. Исследование также выявило, что люди, которые достигали нормального веса к 60 годам, могли продлить свою жизнь на 15-20 лет.

Добавим, что нормальный ИМТ для среднего возраста находится в диапазоне от 18,5 до 24,9. Для пожилых людей оптимальным считается ИМТ от 25 до 29 единиц.