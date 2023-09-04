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Под Волгоградом рыбак снял на видео удивительное существо

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Под Волгоградом рыбак снял на видео удивительное существо
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Фото из открытых источников

Вадим Чугунов, рыбак из Волгограда, столкнулся с необычным животным на рыбалке в Волго-Ахтубинской пойме. Зверек мешал ему ловить рыбу. Однако возник вопрос, что это за животное.

Некоторые заявили, что это выдрой, а другие утверждали, что это ондатра. Однако выдры никогда не водились в пойме и не водились.

На видеозаписи можно видеть необычное животное, которое перемещается из водоема в камыши. Вадим утверждает, что это не первый раз, когда он встречает зверька.

"В прошлом году на одном из водоемов в Волго-Ахтубинской пойме меня мешала ловить рыбу водоплавающая зверюга. Тогда я снял видео, на котором она ныряла и плыла. Я предположил, что это выдра. Однако начались споры, мои знакомые и интернет-пользователи утверждали, что это ондатра, и даже насмехались надо мной. Они утверждали, что в нашей пойме никогда не было выдер. Я, конечно же, не специалист, и не стал сильно спорить", -говорит рыбак.

Известный волгоградский биолог Николай Онистратенко подтвердил, что мужчина увидел настоящую выдру. По его мнению, увидеть выдру днем - большая удача, так как она чаще выходит на охоту ночью.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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