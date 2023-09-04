Пролежат до Нового года и дольше: лайфхак, как сохранить помидоры свежими до зимы

Можно ли сохранить помидоры свежими на зиму и как, какие есть варианты без консервации - узнайте в нижепредставленном материале издания Информинг.





Как сохранить помидоры свежими на зиму с горчицей - рецепт

Сезон свежих овощей может закончиться, но вы можете законсервировать томаты. Промойте помидоры, удалите корешки и обсушите их. Уложите их в трехлитровые банки, посыпьте горчичным порошком и разложите листья бумаги между слоями помидоров. Закройте банки крышками и храните их в прохладном месте, таком как подвал.





Свежие помидоры на зиму со спиртом - бабушкин способ

Если предпочитаете использовать спирт, простерилизуйте банки, поместите в них помидоры и добавьте 2 столовые ложки спирта. Закройте банку крышкой и прокрутите ее, чтобы спирт равномерно распределился. Зажгите фитиль, опустите его в банку и немедленно закройте ее плотно.





Лайфхак, как сохранить помидоры на зиму в обычной газете

Заверните каждый помидор в газету и затем положите их в холодильник или погреб, используя ящики в качестве контейнеров. Обратите внимание, чтобы газеты не смачивались, и если это происходит, заменяйте обертку.

Как хранить спелые помидоры с опилками в домашних условиях

Многие люди используют опилки или сено для хранения помидоров. Застелите дно ящика свежими опилками или сеном, затем уложите помидоры рядами с плодоножкой вверх. Поставьте слой бумаги, засыпьте опилки и продолжайте слагать помидоры. Убедитесь, что в погребе температура не поднимается выше 10°C, и что влага и солнечный свет отсутствуют. Правильно применяя эти методы, вы сможете наслаждаться свежими помидорами даже зимой.