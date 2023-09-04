Собчак словами «загнивает уже не Запад» осудила команду КВН за шутку о трансгендерах

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выразила свою критику в адрес команды КВН "Красный лис" в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Собчак опубликовала отрывок из номера команды, в котором участница "Красного лиса" Алена Пономарева исполняет песню, содержащую шутки на тему вымышленного трансгендера. В тексте песни звучат строки в стиле иронии, связанные с этой темой. После выступления происходит шуточный диалог между Аленой и капитаном команды Романом Головиным, в котором обсуждается, что депутатам Государственной Думы необязательно обладать особыми профессиональными навыками.

Собчак оценила данный номер иронично. Она отметила, что команда "Красный лис" выбрала контроверсионные темы для своего выступления, над которыми можно посмеяться. Также она добавила, что на федеральном телевидении РФ сохраняется стабильность в подобных вопросах.