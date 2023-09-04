Умер актер фильмов «Возвращения Мухтара» и «Опера по вызову» Юрий Потапенко

Сегодня стало известно о смерти известного советского и украинского актера кино, театра и телевидения Юрия Потапенко, который ушел из жизни в возрасте 58 лет. Актер долгое время работал в киевском «Молодом театре» с 1991 года. В последние дни жизни страдал от болей в сердце. О дате похорон и другие подробности не сообщаются.

Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года и завершил актерский факультет Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого в 1990 году. Он выступал не только в «Молодом театре», но и в театре "Браво", где исполнил несколько главных ролей.

На протяжении своей карьеры снялся во множестве фильмов и сериалов, включая как советские, так и украинские и российские. Некоторые из его работ: "Это мы, господи...", "Ха-би-ассы", "Русское лекарство", "Утесов. Песня длиною в жизнь", "Возвращение Мухтара", "Мажор", и "Опер по вызову".