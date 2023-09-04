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Умер актер сериалов «Ростов-папа» и «Дневник убийцы» Александр Топольсков

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Умер актер сериалов «Ростов-папа» и «Дневник убийцы» Александр Топольсков
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Фото из открытых источников

4 сентября 2023 года скончался известный советский и российский актер театра, кино и телевидения, Александр Топольсков. Он сделал свой дебют на экране в середине 1990-х годов и приобрел широкую известность благодаря роли Вити в сериале "Ростов-папа". Причина смерти и дата прощания не сообщается.

Также он сыграл в фильме "Дневник убийцы" и исполнил роль Борцова в фильме по произведению Чехова "На большой дороге". Заслуженный артист России запомнился зрителю благодаря образу Лиходеева в "Мастере и Маргарите", Яичницу в "Женитьбе", Замухрышкина в "Игроках", Пищика в "Вишневом саде".

Александр Топольсков родился 8 марта 1950 года и окончил Ростовское училище искусств по специальности "артист театра и кино". Он начал свою актерскую карьеру в Ашхабадском Русском драматическом театре имени Пушкина. С 1974 года работал в Таганрогском Чеховском театре. За свой вклад в искусство он был награжден званием заслуженного артиста Российской Федерации в 1999 году.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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