Актриса Алена Яковлева заявила о двуличии сбежавших из России звёзд

Алена Яковлева, известная ролью в фильме "Держи меня крепче", выразила свое негодование по поводу артистов, уехавших из России, а таке по поводу их критики в адрес родной страны, где они достигли известности. Актриса подчеркнула, что она не разделяет мнение артистов, которые отказываются от своих народных званий или считают их пережитками советской эпохи, а потом снова их принимают. Для актрисы это выглядит двойственным поведением.

"Зачем это нужно? Если ты называешь звание пережитком советского прошлого, зачем его получал? Вероятно, это давало какие-то преимущества. Теперь же, в силу изменения обстоятельств, говоришь, что это звание тебе не нужно. Я не разделяю такого двуличия", - заявила Алена Яковлева.

Актриса подчеркнула, что с гордостью носит звание народной артистки России, которое ей было присвоено в 2008 году. Для нее это является признанием ее творческих заслуг.