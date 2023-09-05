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Андрей Макаревич высказал недовольство коренными евреями Израиля

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Андрей Макаревич высказал недовольство коренными евреями Израиля
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Фото из открытых источников

Андрей Макаревич*, известный российский музыкант и фронтмен группы "Машина времени" (признан иноагентом), вызвал широкий резонанс своими заявлениями о коренных евреях в Израиле. Его слова о том, что в Израиле живут "неправильные евреи" и что среди них слишком мало талантливых и образованных людей, вызвали негодование у россиян.

Макаревич* отметил разницу между коренными евреями в Израиле и евреями, живущими в России, утверждая, что те, кто живет в РФ, активно формировали великую культуру, в то время как в Израиле все угасало. Он также выразил желание отправить некоторых израильских евреев в Россию для того, чтобы они вернулись с новым статусом.

Стоит отметить, что это заявление вызвало недовольство как среди россиян, не соглашающихся с политической позицией Макаревича* и его решением сменить место жительства, так и среди евреев, которые уверены, что новоприбывший соотечественник поучает их едва ли не с перрона.

* Признан иностранным агентом в РФ

Текст: Информационное агентство «Informing»

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