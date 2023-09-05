Охлобыстин поделился истинным отношением к покинувшим Российскую Федерацию артистам

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом) сообщил, что он еще выступит в Казахстане. Недавно концерт комика в РК отменили, до этого стало известно,
Андрей Малахов рассказал о трагедии авторов композиции «Тишины хочу», братьях Александре и Михаиле Степановых, основавших группу «Антиреспект».
В программе "Новые откровения" выяснилась правда о Лайме Вайкуле и прошлом певицы. Этой информацией поделилось издание НТВ. Отметим, что когда-то
Мама актера Алексея Янина, который скончался 1 сентября, очень тяжело переживает смерть своего сына. Она разрыдалась, сообщая о кончине наследника.
В семье певицы Анастасии случилась трагедия. Умерла ее мать Людмила Салдадзе. Заслуженный деятель искусств РСФСР скончалась в возрасте 83 года. Об
В Красноярске были поданы жалобы от родителей детей, посещающих муниципальный детский сад № 227, на заведующую учреждением, Анастасию Красильникову