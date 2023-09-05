Охлобыстин поделился истинным отношением к покинувшим Российскую Федерацию артистам

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин выразил свое мнение относительно коллег-артистов, которые покинули Россию. Их позицию он назвал "глупой".

По его словам, артисты, уехавшие из страны, выбрали странную, глупую и нечестную позицию. Он также отметил, что перестал общаться с такими коллегами, так как у них больше нет общих тем для разговоров.

Однако Охлобыстин не поддерживает запрет на исполнение песен артистами, которые уехали из России. Он объяснил это тем, что это творчество принадлежит не исполнителям, а времени, обществу и людям, которые вдохновляли на создание этих песен. Иван считает это частью общей культуры.