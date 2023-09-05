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Охлобыстин поделился истинным отношением к покинувшим Российскую Федерацию артистам

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Охлобыстин поделился истинным отношением к покинувшим Российскую Федерацию артистам
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Фото из открытых источников

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин выразил свое мнение относительно коллег-артистов, которые покинули Россию. Их позицию он назвал "глупой".

По его словам, артисты, уехавшие из страны, выбрали странную, глупую и нечестную позицию. Он также отметил, что перестал общаться с такими коллегами, так как у них больше нет общих тем для разговоров.

Однако Охлобыстин не поддерживает запрет на исполнение песен артистами, которые уехали из России. Он объяснил это тем, что это творчество принадлежит не исполнителям, а времени, обществу и людям, которые вдохновляли на создание этих песен. Иван считает это частью общей культуры.

Отметим, что после начала СВО многие известные знаменитости решили уехать из своей родной страны. Однако не все из них смогли добиться такого же успеха за границей, какой имели в Российской Федерации. Некоторые из артситов выразили желание вернуться в Россию.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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