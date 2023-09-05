RG.RU: на 87-м году жизни умер киноактер Анджей Заячковский

Известный актер, режиссер, сценарист Анджей Заячковский скончался в возрасте 87 лет в Варшаве. Об этом сообщает издание «Российская Газета».

Анджей Заячковский получил профессиональное образование в Академии исполнительных искусств в Праге. Одним из главных в его карьере стал фильм «Рабочие — 80», основанный на событиях на судоверфи. Этот фильм получил высокую оценку и награды, как и другие произведения Заячковского.

В 1982 году Анджей Заячковский был уволен из варшавской студии документальных фильмов. В этом же году он начал сотрудничество с подпольным польским издательством NOWA.

Добавим, как пишут польсике СМИ, актер умер еще 28 августа. Прощание с артистом состоится сегодня, 5 сентября, в Варшаве.