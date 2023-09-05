РИАН: Что случилось с 16-летней уральской школьницей, "жертв может быть больше"

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В Свердловской области ведется расследование таинственной гибели 16-летней девушки из Каменска-Уральского. По предварительным версиям, ее смерть может быть связана с преступлением.

Арест подозреваемого произошел после обращения отца погибшей к председателю Следственного комитета России. По данному делу имеются некоторые несоответствия, как сообщает РИА Новости.

8 августа поздним вечером девушка вернулась в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга, где оформляла документы в педагогический колледж. Расстояние от вокзала до ее дома составляло немногим больше пяти километров, и поскольку автобусы уже не ходили, она пошла пешком.

Девушка позвонила своему отцу и сказала, что уже идет домой. Также она отправила видеосообщение своему парню по пути. Тем не менее, дома так и не появилась, и перестала отвечать на звонки.

На следующий день ее родители обратились в полицию, и к поиску пропавшей присоединились волонтеры. Вечером один из них обнаружил тело девушки в лесной полосе. Мобильного телефона при ней не было.

Обычно после исчезновения несовершеннолетних Следственный комитет автоматически открывает уголовное дело по статье "Убийство". В данном случае следователи считают, что нет непосредственных доказательств преступления. Одной из основных версий является отравление неизвестным веществом.

В результате жалобы отца погибшей 29 августа председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, материалы дела были переданы в региональное управление, и подозреваемый в убийстве был задержан в ближайшее время.

35-летнему рабочему Синарского Трубного завода Эдуарду Голикову предъявили обвинение по статьям "Убийство" и "Кража". Силовики нашли телефон девушки закопанным недалеко от ее тела. На нем были найдены отпечатки пальцев подозреваемого.

Голиков признался лишь в укрывательстве смартфона. По его словам, он действительно последовал за девушкой на велосипеде, но без определенной цели. Затем, по его версии, она внезапно упала и потеряла сознание в лесополосе. Подозреваемый забрал телефон, однако не смог его разблокировать и решил закопать его.

Следователи в настоящее время проверяют возможную причастность Голикова к аналогичным прошлым преступлениям. Судя по свидетельствам, поступившим после публикации его фотографии в сети, имеются дополнительные свидетельства его домогательств к женщинам. Вероятно, у него могло быть и других жертв.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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