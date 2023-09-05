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Сколько денег зарабатывали в России уехавшие за границу артисты

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Сколько денег зарабатывали в России уехавшие за границу артисты
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Фото из открытых источников

После отъезда во Францию Дмитрий Назаров продолжает получать российскую пенсию. Согласно данным СМИ, он получает ежемесячные выплаты по старости, включая московскую надбавку за звание народного артиста 60 тысяч рублей.

 

Чулпан Хаматова, до эмиграции в Латвию хорошо зарабатывала в России. Она получала значительные гонорары за выходы на сцену. Например, один выход на сцену Театра Наций стоил 172 тысячи рублей. Также ей платили 360 тысяч рублей за чтение стихотворения на Международном фестивале имени Александра Скрябина.

Артистка Рената Литвинова также имела государственный контракт с МХТ имени Чехова на сумму 5,8 миллиона рублей. За работу над спектаклем и постановку она получила значительные гонорары.

Шоумен Максим Галкин* за каждый корпоратив в России получал около 7,2 миллиона рублей. Группа Little Big, улетевшая в США, зарабатывала на корпоративах около €60 тысяч за мероприятие, а коллектив "Аквариум" и музыкант Борис Гребенщиков зарабатывали по €35 тысяч за выступление.

 

* Признан лицом, выполняющим функции иноагента в РФ


Текст: Информационное агентство «Informing»

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