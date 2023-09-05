Стас Ярушин осадил Настасью Самбурскую после резкого заявления об «Универе»

Новость о возвращении на экраны популярного сериала "Универ" радует многих его поклонников, которые с нетерпением ждут встречи с забытыми героями.

Однако иногда актеры могут отказаться от участия в проекте по разным причинам. Речь идет о Настасье Самбурской, которая отклонила предложение участвовать в сериале из-за размера гонорара. Причем, высказалась она о проекте в довольно резкой форме. Как оказалось, ее не устроил размер гонорара.

Стас Ярушин рещил высказать свое мнение по этмоу поводу. Актер не проявил особого сожаления по поводу отсутствия коллеги по сериалу в новых сериях. Он выразил мнение, что никто не является незаменимым, и что всегда можно найти замену.

"Так сложилось, такова жизнь. Нет в сериале ее, ничего страшного. Считаю, что не бывает незаменимых людей, все равно что-либо придумали", – отметил Ярушин.