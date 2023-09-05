Стас Ярушин осадил Настасью Самбурскую после резкого заявления об «Универе»

В программе "Новые откровения" выяснилась правда о Лайме Вайкуле и прошлом певицы. Этой информацией поделилось издание НТВ. Отметим, что когда-то
В семье певицы Анастасии случилась трагедия. Умерла ее мать Людмила Салдадзе. Заслуженный деятель искусств РСФСР скончалась в возрасте 83 года. Об
В Красноярске были поданы жалобы от родителей детей, посещающих муниципальный детский сад № 227, на заведующую учреждением, Анастасию Красильникову
Далеко не все разделяют восторг по поводу гибридных авто. Как пишет издание «АвтоВзгляд», первые негативные мнения о таких машинах появились еще 12
Артур Смольянинов* (признан иноагентом), известный российский актер, который уехал из РФ, выразил свое разочарование в эмиграции. Он, узнав о
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