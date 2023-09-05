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Светлана Хоркина рассказала об успехах 18-летнего сына, которого родила от мужа Глаголевой

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Светлана Хоркина рассказала об успехах 18-летнего сына, которого родила от мужа Глаголевой
Знаменитости
Фото из открытых источников

Знаменитая гимнастка Светлана Хоркина закрутила роман с миллиардером Кириллом Шубским. На тот момент он был женат на Вере Глаголевой, и у них была дочь Анастасия, которая позднее вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина.

Светлана и Кирилл прожили семь лет вместе, но отношения закончились, когда Светлана узнала о своей беременности. Кирилл не планировал разводиться и оставлять свою семью. Хоркина родила сына в одной из клиник Лос-Анджелеса и скрывала свою настоящую фамилию. Однако со временем правда стала известна, и возник скандал.

Сын спортсменки Святослав достиг совершеннолетия летом. Несмотря на желание матери, чтобы он стал гимнастом, молодой человек предпочел баскетбол. Хоркина призналась, что он не добился таких же успехов, как она.

К слову, Светлана родила первенца, когда ей было 26 лет. Второго сына Ивана она родила через 14 лет после первого ребенка. Гимнастка признаалсь, что жалеет, почему не решилась на появление детей раньше.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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