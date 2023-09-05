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В «АиФ» рассказали, кого сыграл в «Возвращении Мухтара» умерший актер Потапенко

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В «АиФ» рассказали, кого сыграл в «Возвращении Мухтара» умерший актер Потапенко
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Фото из открытых источников

Вчера, 4 сентября, стало известно о скоропостижной кончине известного российского актера Юрия Потапенко, который сыграл несколько эпизодических персонажей в сериале "Возвращение Мухтара". Он умер на 59-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.

Хотя Юрий не имел главной роли в этом популярном детективном сериале, его появление в разных сезонах было замечено зрителями. Актер сыграл различных персонажей в эпизодах четвертого, пятого, седьмого и восьмого сезонов сериала.

Потапенко посвятил более 30 лет своей жизни сцене. Его фильмография также включает более 50 проектов, хотя он, как правило, исполнял небольшие роли.

Стоит отметить, что родился актер августа 1965 года. После окончания Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого был принят на работу в "Молодой театр". В этом театре он работал на протяжении всей своей карьеры и остался в нем до конца жизни.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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