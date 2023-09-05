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В «АиФ» сообщили, кого сыграл в фильме «Ростов-папа» актер Александр Топольсков

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В «АиФ» сообщили, кого сыграл в фильме «Ростов-папа» актер Александр Топольсков
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Фото из открытых источников

Российский актер Александр Топольсков ушел из жизни 4 сентября на 74-м году жизни. Причина смерти на данный момент остается неизвестной. Он прославился в кино благодаря роли Витьки в сериале "Ростов-папа". Кроме него, там появилтсь такие знаменитости как Наталья Гундарева, Борис Щербаков, Сергей Никоненко и другие, пишет "АиФ".

Александр Топольсков родился в 1950 году в одном из поселков Ставропольского края и получил образование в Ростовском училище искусств. Сначала он служил в труппе Ашхабадского Русского драматического театра имени Пушкина, а затем перешел в Таганрогский Чеховский театр, где роработал многие годы.

Дебютировал в кино в 1990-е годы. Первой значительной работой в кино стала роль Витьки в сериале "Ростов-папа", который был снят  Кириллом Серебренниковым в 2000 году. 

Второй важной работой Александра Топольскова стал персонаж бухгалтера в детективном сериале "Дневник убийцы" (2002 год), режиссером которого также был Серебренников.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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