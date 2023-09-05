В Красноярске родители жалуются на заведующую детсадом из-за ее горячих фото

В Красноярске были поданы жалобы от родителей детей, посещающих муниципальный детский сад № 227, на заведующую учреждением, Анастасию Красильникову изза ее горячих фото.

По данным Mash, родители выразили недовольство работой сада и его финансовым состоянием, утверждая, что они вынуждены сами закупать необходимое оборудование и материалы, так как учреждение стало сталкиваться с финансовыми проблемами. Они также утверждают, что воспитатели покидают свои должности из-за давления со стороны руководства. Кроме того, родители не довольны "непристойными" фотографиями и видео заведующей.

На сайте детского сада указано, что Анастасия Красильникова получила свой диплом бакалавра в 2017 году в СФУ и дополнительные квалификации по различным направлениям в "Академии развития образования" в 2022 году. Ее общий стаж работы по специальности оставлял 1 год и 8 месяцев.

В настоящее время ведется проверка. Сама заведующая детсада отсутствует на рабочем месте, она находится в отпуске.