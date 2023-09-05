Врач РФ Гадзиян назвал завтрак, провоцирующий рак кишечника

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян выразил опасения относительно употребления на завтрак мясных и рыбных консервов, предупреждая о потенциальных рисках для здоровья. По его мнению, продукты, прошедшие столь серьезную обработку, лишаются "живых и полезных" элементов.

По словам доктора, употребление консервированных продуктов может повышать риск нарушения функций сердечно-сосудистой системы. Он также уточнил, что многие консерванты могут являться потенциальными канцерогенами и увеличивать риск развития рака кишечника.

Гадзиян предостерег от употребления таких продуктов вместе с белым хлебом и сладостями, содержащими маргарин и сахар. Он указал, что это может привести к ожирению, заболеваниям сердца и онкологическим заболеваниям.

Врач также выразил недовольство сухими завтраками. Специалст отметил, что они содержат большое количество рафинированных злаков, сахара и химических добавок, и не являются полезными для здоровья.