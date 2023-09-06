Актер Сергей Астахов рассказал, как прошли роды у его возлюбленной

Известный российский актер театра и кино Сергей Астахов редко делится подробностями о своей личной жизни в социальных сетях. Недавно он объявил в своем личном блоге, что его возлюбленная Виктория Савкеева родила ребенка.

Артист сообщил, что у них родился сын, которого он долго ждал. Виктория родила мальчика, весом 3600 грамм и ростом 50 сантиметров. Актер назвал сына Александром.

Стоит отметить, что актер до сих пор не заключил брак с матерью ребенка. Кроме того, после родов он не планирует делать предложение о браке, так как считает, что штамп в паспорте не оказывает существенного влияния на отношения и не является ключевым аспектом в их жизни.