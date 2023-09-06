Новый фильм «Дворец» Романа Полански был жестко осужден критиками и вызвал шквал негативных отзывов за рубежом. Так, один из критиков из газеты "Times" описал фильм как "ужас, который сразу же был признан одной из самых явных кинопровалов".

Автор из "Daily Telegraph" назвал юмор фильма "просроченным на 23 года". Критик из "Variety" выразил удивление тому, как во время просмотра фильма в зале царила абсолютная тишина, несмотря на попытки его развлечь. Автор статьи в "London Evening Standard" подчеркнул, что даже талант режиссера не может оправдать качество этой работы.

Нужно отметить, что фильм снят с участием известных актеров, включая Фанни Ардан, Микки Рурка и Александра Петрова. Однако даже их профессионализм и актерский мастерство не смогли спасти этот проект от критики.

Сюжет фильма рассказывает о событиях, происходящих в швейцарском отеле, где собираются различные персонажи, включая российских олигархов-бандитов. В фильме также представлены прощальное обращение Бориса Ельцина в качестве президента России и первое обращение Владимира Путина.