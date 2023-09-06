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Юрий Лоза об оскорбившем израильтян Макаревиче: «Ему просто люди не нравятся»

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Юрий Лоза об оскорбившем израильтян Макаревиче: «Ему просто люди не нравятся»
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Фото из открытых источников

Солист известной группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который находится в настоящее время в Израиле, поделился своими мыслями в социальных сетях. Он отметил, что, по его мнению, московские евреи в чем-то превосходят израильских.

В ответ на это исполнитель популярной песни "Плот" Юрий Лоза выразил некоторое недоумение и отметил, что существуют люди, которые всегда находят повод для недовольства. Он также напомнил о случае, когда сам Макаревич заявил, что 80% населения Земли можно назвать дебилами.

 

Пока есть время, можно выбрать какое-то другое место. Рай на Земле найти практически невозможно. Рай находится в небесах. Мир несовершенен, и мы должны принимать это факт и спокойно жить, - заключил артист и призвал не реагировать на заявления Макаревича.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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