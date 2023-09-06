На 60-м году жизни умер аниматор Союзмультфильма Константин Арефьев

4 сентября ушел из жизни Константин Арефьев, известный советский и российский артист, режиссер, сценарист, монтажер и художник-мультипликатор. Причиной его ухода стали последствия инсульта, который он перенес ранее.

Арефьев сделал значительный вклад в мир мультфильмов, создавая такие произведения, как "Иван-Хуан", "Popcorn", "Крылья для друга", "Рыбак и его душа", "По Мыху", а также фильм "Кто я такой?". Он также работал над фэнтези-притчей под названием "Ночи полнолуния". Он также был известен своей работой художника компьютерной графики в Москве.

Как актер снялся в фильмах "Пасечник" и "Психическая атака на Советы" в 1991 году режиссера Дмитрия Фролова. В "Психической атаке на Советы" Константин Арефьев исполнил роль аниматора.

Константин родился 8 июля 1964 года и получил образование в ленинградском Институте киноинженеров в 1986-1990 годах, а затем в Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве в 1993-1995 годах.



