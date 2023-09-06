«Ну признай уже»: Гусева рассказала, как относится к уехавшей Пугачевой

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева выразила свое мнение относительно артистов, которые уехали из России и продолжают критиковать политику страны.

Гусева считает, что многим пора бы уже признать свои ошибки и перестать делать вид, что они всегда были правы. Она упомянула как Аллу Пугачёву, так и других артистов, которые покинули Россию.

Артистка говорит, что сейчас многие понимают, что заблуждались. Однако из-за гордыни и самолюбия они продолжают отстаивать свою точку зрения, боясь признаться, что ошиблись.

Екатерина добавила, что многие звезды, уехавшие из страны, потеряли Родину, он это их выбор. Однако никогда не поздно признать свои ошибки и надеяться на прощение, считает актриса.