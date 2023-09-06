«Они там, а я здесь. Почему?» — Артур Смольянинов* пожалел, что бросил Россию

Актёр Артур Смольянинов* (признан иностранным агентом на территории России) принял решение покинуть Россию и строить новую жизнь за границей. Однако реальность оказалась непредсказуемой, поскольку получить хоть какую-то роль за границей оказалось непросто.

В недавнем интервью Артур поделился своим чувством горечи, описав свою жизнь как перевёрнутую с ног на голову. Он пытается понять, почему его коллеги успешно выступают за рубежом, в то время как он остаётся в стороне.

Теперь Смольянинов? чувствует вину за своё решение, но, несмотря на это, он не планирует возвращаться в Россию. Стоит отметить, что его никто и не приглашали вернуться, поскольку россияне разочарованы в своем кумире.

«Просто» не могу никак понять. Они там, они проводят концерты, всё у них хорошо. А я здесь. Почему? Мне действительно трудно это понять. Это грустно, даже не представляете, насколько», — отметил актер.