Писатель Захар Прилепин поддержал возвращение «старенькой» Пугачевой в Россию

Захар Прилепин выразил мнение, что многие артисты, уехавшие из России, могут вернуться и продолжить профессиональную деятельность в стране. Он подчеркнул, что для предотвращения их ухода из страны необходимо изменить социальную структуру общества.

По словам Прилепина, важно, чтобы военные, вернувшиеся после службы в СВО, не видели, что те, кто ранее критиковал Россию, продолжают успешно работать на тех же позициях. Он также отметил, что многие звезды, уехавшие за границу, со временем вернутся в Россию.

Прилепин упомянул и Аллу Пугачеву. Он считает, что «старенькая» Примадонна может вернуться в РФ, но ее влияние в шоу-бизнесе уже не будет таким значительным, как раньше.

Как подчеркнул писатель, для подготовки новых представителей шоу-бизнеса необходимо создать новые институты и условия, которые способствовали бы развитию молодых талантов в России.