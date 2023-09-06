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Прилепин поддержал спевшего на Донбассе солиста группы «Звери»

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Прилепин поддержал спевшего на Донбассе солиста группы «Звери»
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Фото из открытых источников

Российский писатель Захар Прилепин выразил поддержку певцу Рому Зверю (Роману Билыку), который спел на Донбассе. По его словам, после такого поступка артиста нет оснований задавать ему серьезные вопросы, поскольку он продемонстрировал свою преданность Родине.

Прилепин выразил уважение к действиям солиста группы «Звери». По мнению писателя, Рома своими поступками подтвердил свою преданность Родине и российской армии. Также он напомнил, что история знает примеры, когда люди с разными политическими убеждениями возвращались в Советскую Россию в разные периоды истории.

Он упомянул сталинские годы, когда некоторые бывшие белогвардейцы, такие как Куприн, а также белогвардейски настроенные литераторы Алексей Толстой и Александр Вертинский, вернулись в СССР. При этом Прилепин подчеркнул, что даже тогда их не исключали из общества и не преследовали. Напоследок, он призвал к пониманию и терпимости.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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