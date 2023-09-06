Продюсер Рудченко заявил, что Лепс перегорел из-за плотного графика выступлений

Григорий Лепс перегорел из-за плотного графика своих выступлений. Об этом говорит музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По словам эксперта, артист потерял стабильность и поддержку после развода с супругой Анной в 2021 году и с тех пор "работает на износ". Рудченко подчеркнул, что поклонники 61-летнего Лепса готовы прощать ему любые недостатки из-за его харизмы и уникального голоса.

"Григорий Лепс устал как физически, так и энергетически. Он, будучи эмоциональным человеком, уже находится на грани истощения. Последние полтора-два года можно наблюдать его разбросанное поведение как на сцене, так и после концертов, как он обращается со своими поклонниками и так далее. Его эмоции, его менталитет, а также его грузинские корни играют свою роль. Он слегка расслабился," - отметил критик.

Рудченко также добавил, что из-за ухода со сцены других артистов Лепс столкнулся с дополнительной нагрузкой. По мнению продюсера, такой режим работы мог повлиять на психическое состояние артиста.