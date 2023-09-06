Садальский рассказал, как нечестно проходил отбор в шоу «Голос. Уже не дети»

Станислав Садальский рассказал, что в шоу "Голос. Уже не дети" на "слепых прослушиваниях" действует некий договорняк. Он опубликовал видеолик, который доказывает, что отборы в проекте проводятся нечестно.

Садальский утверждает, что процесс отбора участников в "слепых прослушиваниях" подвержен манипуляциям и договорнякам, включая указания о том, на кого конкретно должны повернуться наставники.

Садальский утверждает, что музыкальный редактор телепроекта "Голос" обговаривал с Юрием Аксютой, на кого именно должны повернуться наставники во время съёмок передачи.

"В начале слышно, как Аксюта дал указание чтобы как можно больше наставников к Ярославу Соколикову повернулись (якобы это является просьбой Константина Львовича Эрнста)", — пишет артист.

Он также выразил мнение, что в шоу "Голос. Уже не дети" существует коррупция и что организаторы проекта сконцентрированы на собственных интересах и деньгах.

"Все до крайности коррумпировано, организаторам наплевать на всех и все, их интересуют блат и деньги", — добавил Стас.



