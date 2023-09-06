Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева провели романтический вечер при свечах

В программе "Новые откровения" выяснилась правда о Лайме Вайкуле и прошлом певицы. Этой информацией поделилось издание НТВ. Отметим, что когда-то
Андрей Макаревич*, известный российский музыкант и фронтмен группы "Машина времени" (признан иноагентом), вызвал широкий резонанс своими заявлениями
Новость о возвращении на экраны популярного сериала "Универ" радует многих его поклонников, которые с нетерпением ждут встречи с забытыми героями.
В Красноярске были поданы жалобы от родителей детей, посещающих муниципальный детский сад № 227, на заведующую учреждением, Анастасию Красильникову
Артур Смольянинов* (признан иноагентом), известный российский актер, который уехал из РФ, выразил свое разочарование в эмиграции. Он, узнав о
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выразила свою критику в адрес команды КВН "Красный лис" в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". Собчак