Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева провели романтический вечер при свечах

Сергей Лазарев устроил романтический ужин для Леры Кудрявцевой. Певец пришел на встречу с большим букетом цветов и выразил благодарность за то, что было между ними.

"Написал бывшей и пригласил на свидание. И это на трезвую голову! Лера, ты возмутительно хорошо выглядишь! Лю! Спасибо за вечер.", - рассказал певец.

Кудрявцева быстро ответила на теплые слова Лазарева и выразила свою благодарность и уважение к нему.

Кстати, поклонники этой пары до сих пор не теряют надежды на их возможное воссоединение. Также Сергей периодически делает неоднозначные намеки на свои чувства к Лере.

"Мне, конечно, тебя не хватает… Сложно после красавицы Леры Кудрявцевой, которую знает вся страна, найти в спутнице себе человека", -добавил артист.

Кроме того, в своих социальных сетях Лазарев показал, как они с Лерой Кудрявцевой изменились за 15 лет.