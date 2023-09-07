Актриса Рудова показала, как проводит время на яхте

Российская актриса Наталья Рудова, известная по роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и участию в сериале «Универ», поразила поклонников откровенной фотографией. Изображение было опубликовано на ее странице в социальных сетях.

На снимке 40-летняя звезда позирует на яхте в блестящем купальнике горчичного оттенка, включающем в себя лиф-бандо и трусы с низкой посадкой, а также пляжную юбку.

«Моя самая большая любовь на земле. Мое Море», - подписала кадры звезда.

Фанаты были в восторге от стройности фигуры Натальи Рудовой и оставили множество комплиментов в комментариях под фотографией:

«Невероятная красотка»,

«Очень сексуальная»,

«Шикарная Натали»,

«Самые длинные ноги».