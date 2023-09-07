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AN: Ученые из Америки открыли новую причину болезни Альцгеймера

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AN: Ученые из Америки открыли новую причину болезни Альцгеймера
Новости науки
Фото из открытых источников

Новое исследование, проведенное учеными из Америки, сотрудниками Oregon Health and Science University (OHSU) и опубликованное в журнале Annals of Neurology, выявило новый фактор, способствующий развитию деменции.

В свое работе ученые использовали метод иммунофлуоресценции и анализа тканей головного мозга пациентов с деменцией. В итоге было обнаружено, что ткани микроглии подвержены разрушению в результате холеочищения миелина. Миелин играет важную роль в защите нервных клеток головного мозга. Ученые считают, что разрушение микроглии вызвано токсическим воздействием железа, содержащегося в миелине. Этот процесс, названный ферроптозом, является основной причиной снижения когнитивных функций при деменции и болезни Альцгеймера.

Отметим, что полученные результаты послужат основой для разработки новых медицинских препаратов, направленных на снижение дегенерации микроглии в мозге.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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