Близкий друг рассказал, как относится Алла Пугачева к младшим детям

Музыкальный критик Артемий Троицкий, близкий друг Аллы Пугачевой, рассказал о том, как певица относится к своим младшим детям, близнецам Лизе и Гарри. Он утверждает, что поклонникам не стоит ждать скорого возвращения певицы на сцену.

По словам Троицкого, с появлением Лизы и Гарри Примадонна по-настоящему познала радость материнства. В отличие от своей старшей дочери Кристины Орбакайте, которую Алла Борисовна воспитывала, будучи постоянно на гастролях, сейчас она может посвятить всё своё свободное время детям. Критик такеж подчеркнул, что близнецы очень умные и замечательные.

Троицкий при этом не исключает, что Алла Пугачева может вернуться в шоу-бизнес, но уже не в качестве исполнительницы.