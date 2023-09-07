«Болезнь легионеров» добралась до детсада в Варшаве

Как сообщает РИА «Новости», в детском саду №20 на улице Семполовской в районе Центрум (Варшава) была выявлена легионелла. Бактерия обнаружена в воде, поэтому руководство детского сада приняло решение не приостанавливать его работу. Известно, что заражение легионеллой возможно только через воздушно-капельный путь.

Спустя неделю местная санитарно-эпидемиологическая служба проведет анализы воды в лаборатории. До этого времени водопроводную воду нагреют до 70 градусов, при такой температуре легионеллы погибают.

Легионеллез, известный как «болезнь легионеров», впервые был выявлен в 1976 году на собрании ветеранов Американского легиона, отсюда и произошло второе название заболевания. Заболевание вызвано бактерией легионелла (Legionella pneumophila). У человека могут появиться высокая температура, слабость и затрудненное дыхание. Также может развиться пневмония. Болезнь передается через воду из водопровода. В 10% случаев она может привести к смерти.

Кстати, в Польше это заболевание начало распространяться с северо-востока. На данный момент от болезни легионеров умерли 20 человек.