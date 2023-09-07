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Длинноногая Шпица в дерзком мини обнималась на премьере с Горевым

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Длинноногая Шпица в дерзком мини обнималась на премьере с Горевым
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Фото из открытых источников

На светской премьере фильма "У людей так бывает" в кинотеатре "Художественный" в Москве 6 сентября собрался впечатляющий состав звезд. В ленте режиссера Валерия Белоцерковского снялись Екатерина Вилкова, Константин Хабенский, Юрий Стоянов, Кирилл Кяро, Любовь Толкалина, Сергей Угрюмов, Галина Польских, Константин Лавроненко. Премьера фильма на больших экранах запланирована на 14 сентября.

Екатерина Шпица, исполнившая одну из ключевых ролей, появилась на красной дорожке в восхитительном черном мини-платье, украшенном стразами. Этот наряд позволил актрисе подчеркнуть загорелые плечи и длинные ноги. Образ был дополнен прозрачными туфлями, усыпанными стразами.

Выглядела артистка восхитительно – неудивительно, что в этот вечер она привлекла к себе всеобщее внимание. В Сеть попали нежные объятия с актером Михаилом Горевым, сыгравшим в фильме одну из главных ролей. Позируя перед фотографами, Екатерина положила руку на плечо 58-летнего коллеги. В ответ он обнял ее за талию.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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