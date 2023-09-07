«Это беда»: Кушанашвили открыто заявил, каким тяжелым недугом стардает Малахов

Российский телеведущий Отар Кушанашвили подтвердил, что его коллега Андрей Малахов действительно борется с раком. Об этом он заявил в программе Agent Show, проведенной Настей Ивлеевой в социальной сети "ВКонтакте".

В рамках шоу Кушанашвили поставили перед собой выбор: позвонить Малахову и сказать ему: "Я тоже начал лысеть", или выпить довольно неприятный напиток. Отар выбрал второй вариант, подчеркнув, что болезнь Малахова — серьезное состояние, и о ней не следует шутить.

Телеведущий также добавил, что в настоящее время его коллега проходит курс лечения от этого заболевания.

Слухи о том, что Андрею Малахову поставлен диагноз онкологии, появились в начале 2022 года. Их связывали с наблюдаемыми изменениями в его внешности. Дело втом, что он начал часто носить парики.