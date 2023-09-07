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Максим Галкин добился разрешения на концерт в Казахстане после скандала

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Максим Галкин добился разрешения на концерт в Казахстане после скандала
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Фото из открытых источников

Как пишет АиФ, юморист Максим Галкин* проведет концерты в Казахстане, несмотря на предыдущие обвинения в негласном запрете его выступлений. Об этом сообщил продюсер артиста Алексей Пучков.

Он отметил, что подробности о датах и местах концертов в Казахстане будут объявлены скоро в социальных сетях. Предварительно только известно, что концерт в Астане запланирован на 8 октября, а в Алма-Ате - на 9 октября.

Нужно напомнить, ранее представители Максима Галкина* пожаловались на невозможность договориться о проведении выступлений в Казахстане из-за различий в расписаниях с местными властями.

* Признан иностранным агентом в России

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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