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Михаил Тройник показал, как признался в любви Юлии Пересильд в день рождения

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Михаил Тройник показал, как признался в любви Юлии Пересильд в день рождения
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Фото из открытых источников

Михаил Тройник и Юлия Пересильд уже более года встречаются, но редко делятся своими чувствами в социальных сетях. Однако иногда они делают исключения. Вот недавний случай: актер трогательно поздравил свою возлюбленную с днем рождения.

В этот особенный день, когда Юлия Пересильд отметила свои 39 лет, Михаил Тройник не мог остаться в стороне. Он опубликовал видео в своем личном блоге, при этом оставив трогательные слова благодарности за нежность.

На кадрах видно, как Юлия сидит в такси и улыбается Михаилу. Её дочь, Анна, также присоединилась к поздравлениям. Кроме того, дочь подготовила приятный сюрприз для матери. Она украсила квартиру шарами и подарила маме букет ромашек.

Добавим, что Михаил и Юлия познакомились во время съемок фильма "Вызов", где они сыграли супружескую пару. С тех пор их экранные чувства переросли в реальные. 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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