Молодо выглядящая 70-летняя женщина из США поделилась секретами своей красоты

Бриттани Эллин, 37-летняя блогерша из США, поразила своих подписчиков фотографиями своей тети, которая выглядит на двадцать лет моложе своего паспортного возраста. Комментаторы были в шоке, предполагая, что ей около 50, но на самом деле ей уже исполнилось 70 лет.

В видео-ролике Бриттани поделилась секретами молодости. Она выделила несколько ключевых правил, которые помогают предотвратить признаки старения и сохранить кожу свежей и упругой. Важно избегать растягивания кожи при использовании полотенец или ватных дисков.

Кроме того, она умывается только раз в день, перед сном, аккуратно ополаскивая лицо, используя только кончики пальцев. После этого наносит ретинол, уделяя особое внимание области вокруг глаз, лба, щек и шеи. Иногда повторно наносит ретинол на те области, которые, по ее мнению, в этом нуждаются.

Важно отметить, что 70-летняя женщина не отказывается от любимой еды и других радостей жизни. Она считает, что это тоже помогает ей выглядеть моложе своих лет.